Nach mehr als vier Jahren: Bad Elster erhält wieder einen Pfarrer

Pfarrer Stefan Schwarzenberg stellt sich am 3. August der Gemeinde vor und soll im Oktober in sein neues Amt eingeführt werden. Sein Name ist im Kurort alles andere als unbekannt.

Gute Nachrichten für Bad Elster: Nach mehr als vier Jahren kann die Pfarrstelle im Kurort wieder besetzt werden. Stimmt der Kirchenvorstand zu, kann Pfarrer Stefan Schwarzenberg im Oktober sein neues Amt antreten. Der 1963 geborene Pfarrer hat seine Wurzeln in Bad Elster. Sein Vater Eberhardt war von 1955 bis 1990 dreieinhalb Jahrzehnte Pfarrer... Gute Nachrichten für Bad Elster: Nach mehr als vier Jahren kann die Pfarrstelle im Kurort wieder besetzt werden. Stimmt der Kirchenvorstand zu, kann Pfarrer Stefan Schwarzenberg im Oktober sein neues Amt antreten. Der 1963 geborene Pfarrer hat seine Wurzeln in Bad Elster. Sein Vater Eberhardt war von 1955 bis 1990 dreieinhalb Jahrzehnte Pfarrer...