Im Adorfer Rathaus fehlen Stellenbeschreibungen. Die sollen nun erstellt werden.
Im Adorfer Rathaus fehlen Stellenbeschreibungen. Die sollen nun erstellt werden. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Nach Prüfung: Wo Adorf nacharbeiten muss
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer übergeordneten Prüfung wurde die Stadt Adorf unter die Lupe genommen. Was die Prüfer anmerkten und was der Bürgermeister dazu sagt.

Während einer standardmäßigen übergeordneten Prüfung wurde die Stadt Adorf aufgefordert, verschiedene Dinge in Ordnung zu bringen. „Wir werden die Punkte und Anmerkungen, die gerechtfertigt sind, in den nächsten Jahren abarbeiten“, sagte Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) während der jüngsten Stadtratssitzung. Er merkte jedoch an,...
