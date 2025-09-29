Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tilo Kirchhoff, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Jakobus, dankte den ehrenamtlich besonders Engagierten Günter Pecher (links) und Jörg Degen.
Tilo Kirchhoff, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Jakobus, dankte den ehrenamtlich besonders Engagierten Günter Pecher (links) und Jörg Degen. Bild: Eckhard Sommer
Tilo Kirchhoff, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Jakobus, dankte den ehrenamtlich besonders Engagierten Günter Pecher (links) und Jörg Degen.
Tilo Kirchhoff, Pfarrer der Kirchgemeinde St. Jakobus, dankte den ehrenamtlich besonders Engagierten Günter Pecher (links) und Jörg Degen. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Nach Schwammbefall: Neuer Glanz für ein Gotteshaus im Vogtland
Von Eckhard Sommer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach mehrjähriger Bauzeit wurde am Sonntag in Unterwürschnitz mit einem Gottesdienst die Wiedereröffnung der Kirche gefeiert.

Große Freude und ungläubiges Staunen: Ist das wirklich noch unsere Kirche? Natürlich ist es noch die alte Kirche von Unterwürschnitz, aber sie erstrahlt im Inneren in neuem Glanz. Kirchgänger hatten es sehr schmerzlich vermisst, hier Einkehr zu halten. Das Gotteshaus musste wegen Bauarbeiten verschlossen bleiben. Am Sonntag wurde es nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
26.09.2025
1 min.
Kirche im Vogtland wird wiedereröffnet
Die Dorfkirche in Unterwürschnitz wird am Sonntagnachmittag wiedereröffnet.
Nach mehrjähriger Bauzeit wird am Sonntagnachmittag gefeiert. Den Festgottesdienst hält ein langjähriger Geistlicher des Ortes.
Ronny Hager
23.08.2025
3 min.
Kürbitzer Kirche birgt Geheimnisse
Das gibt es nur in Kürbitz: Ein SR 2-Moped in der Kirche. Da staunte kürzlich auch Ministerpräsident Kretschmer.
Ein SR 2-Moped mitten in der Kirche? Das gibt es wohl nur in Kürbitz. Doch das Gotteshaus hat noch mehr zu bieten. So ging Ministerpräsident Kretschmer kürzlich dort auch durch eine kleinere Tür.
Simone Zeh
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
Mehr Artikel