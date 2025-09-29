Nach Schwammbefall: Neuer Glanz für ein Gotteshaus im Vogtland

Nach mehrjähriger Bauzeit wurde am Sonntag in Unterwürschnitz mit einem Gottesdienst die Wiedereröffnung der Kirche gefeiert.

Große Freude und ungläubiges Staunen: Ist das wirklich noch unsere Kirche? Natürlich ist es noch die alte Kirche von Unterwürschnitz, aber sie erstrahlt im Inneren in neuem Glanz. Kirchgänger hatten es sehr schmerzlich vermisst, hier Einkehr zu halten. Das Gotteshaus musste wegen Bauarbeiten verschlossen bleiben. Am Sonntag wurde es nach...