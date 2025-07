Nach schwerer Geburt zusammengerauft: Silberhochzeit zu viert in Triebels Wehrkirche

Die Verwaltungsgemeinschaft Oelsnitz war vor 25 Jahren keine Liebesehe. Und heute? Offiziell gibt es viel Lob, zwischen den Zeilen ein Knirschen - aber auch eine klare Absage an Kirchturmpolitik.

Sei auf der Hut vor der Stadt. Diese und ähnliche Beschwörungen waren in den 1990er-Jahren in Triebel und Umgebung häufig zu hören. Es war die Zeit heißer Diskussionen, was Bösenbrunn, Triebel und Eichigt aufgeben, wenn sie Aufgaben an Oelsnitz abtreten. Solche Töne schlug keiner an, als gut 70 geladene Gäste in der Wehrkirche Triebel 25...