Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland

Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.

Ein Bibelvers hat Gunnar Götzel sein Leben lang begleitet. „Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein.“ Es war sein Konfirmationsspruch, das hat er zu seinem 60. Geburtstag einer Reporterin verraten. In diesem Wissen sei es ihm gelungen, Widerstände nicht total ernst zu nehmen. Er habe gelernt, zu unterscheiden, ob sein Leben in eine...