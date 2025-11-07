Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Bild: Eckhard Sommer/Archiv

Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.

Ein Bibelvers hat Gunnar Götzel sein Leben lang begleitet. „Ist Gott für uns, wer mag gegen uns sein.“ Es war sein Konfirmationsspruch, das hat er zu seinem 60. Geburtstag einer Reporterin verraten. In diesem Wissen sei es ihm gelungen, Widerstände nicht total ernst zu nehmen. Er habe gelernt, zu unterscheiden, ob sein Leben in eine...
