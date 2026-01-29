Nachschlag für Deutsche Raumfahrtschau: Bund und Land legen noch einmal 1,2 Millionen Euro drauf

Die Finanzierungslücke für den Neubau in Morgenröthe-Rautenkranz ist geschlossen. Insgesamt 9,9 Millionen Euro geben Bund und Land für ein einmaliges Weltall-Erlebnis aus, das Besucher ab 2027 im Vogtland erwartet.

1,2 Millionen Euro spendieren Bund und Land zusätzlich zu den bereits bewilligten Fördermitteln zur Neugestaltung der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz. Zur Gemeinderatssitzung am Mittwochabend wartete Bürgermeister Wolfgang Schädlich mit der guten Nachricht auf. Der endgültige Fördermittelbescheid, der jüngst im...