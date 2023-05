Nacht der Museen: Vorverkauf gestartet

Plauen/Oelsnitz.

Seit Dienstag läuft der Vorverkauf der Eintrittsbändchen für die 16. Plauener Nacht der Museen. Zu diesem kulturellen Höhepunkt, der am Freitag, 23. Juni um 18 Uhr beginnt, erwartet die Besucher an 23 Veranstaltungsorten ein interessantes Programm. Ausstellungen, Musik, Vorträge, Führungen und vieles mehr sollen die Neugier der Besucher wecken. Die Eintrittsbändchen sind im Vorverkauf bis zum 22. Juni unter anderem in der Plauener Tourist-Information und im Zoephelschen Haus in Oelsnitz erhältlich. Am Veranstaltungstag gibt es die Bändchen ab 18 Uhr an den Abendkassen der Veranstalter. Im Vorverkauf sind sie günstiger und kosten 7 statt 9 Euro. (bju)