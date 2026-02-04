MENÜ
In Oelsnitz wurden wieder Visitenkarten an Autos gesteckt – laut Stadt ohne Genehmigung.
In Oelsnitz wurden wieder Visitenkarten an Autos gesteckt – laut Stadt ohne Genehmigung.
Oberes Vogtland
Nervige Karten am Auto: Was Oelsnitz darf und was nicht
Redakteur
Von Ronny Hager
Ins Fenster geklemmt, auf Fußwegen gelandet: In der Stadt wurden Visitenkarten zum Autokauf an parkende Fahrzeuge verteilt. Was das Rathaus dazu sagt.

Oft nervt es, viele werfen sie einfach auf den Gehsteig: Visitenkarten zum Autokauf, wie sie in Oelsnitz verteilt wurden. Kann die Stadt dagegen vorgehen? „Die Verteilung von Werbematerialien stellt eine Sondernutzung dar und ist zu beantragen bei der Stadtverwaltung. Ein Antrag dazu liegt nicht vor“, sagt Peter Wollmann, Sprecher des...
