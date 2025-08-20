Neubau für Betreutes Wohnen in Oelsnitz: So haben Interessenten noch eine Chance

Oberes Vogtland
Am 1. November ziehen die Bewohner in den Neubau des DRK-Kreisverbandes Oelsnitz an der Melanchthonstraße. Der Termin liegt leicht hinter dem ursprünglichen Zeitplan.
Eines der größten Neubau-Projekte in Oelsnitz wird im Herbst mit Leben gefüllt: Das Betreute Wohnen des DRK-Kreisverbandes Oelsnitz an der Melanchthonstraße. „Der Bau verläuft nahezu planmäßig. Der Einzug aller Bewohner wird zum 1. November erfolgen“, informierte Gideon Türpe, Vorstandsvorsitzender des Sozialträgers, auf Anfrage von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.