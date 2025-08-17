Neue Aussichtstafel auf Berggipfel, „Zwosch!“ und Bierdeckel-Derby sorgen für Stimmung im Vogtland

Mit einem abwechslungsreichen Programm wurde von Freitag bis Sonntag in Zwota Körbe gefeiert. Einige Höhepunkte stachen dabei besonders hervor.

Rote Gesichter, dampfende Socken und Erleichterung: Es war den Teilnehmern an der Körbe-Wanderung am Samstag anzusehen, dass die Tour es in sich hatte und einige Mühe bereitete, aus der Ebene am Hammerplatz auf den Gipfel des Schieferberges zu steigen. Jedoch lohnte sich die Anstrengung allemal, denn hier, rund 640 Meter über Meeresspiegel,...