Neue Hoheiten für Bad Elster: Pflanzen-Taufe zum Rhododendronfest

„König Albert“ und „Prinzessin Carola“ heißen die Schönheiten, die am Samstagvormittag begossen werden. Das Festprogramm an zwei Tagen blüht aber noch in viel mehr Farben.

Das Geheimnis wird am Samstagvormittag gelüftet: Zwei neue königlichen Majestäten für Bad Elster haben zur Eröffnung des Rhododendronfestes 10 Uhr auf dem Badeplatz ihren großen Auftritt. „König Albert“ und „Prinzessin Carola“, pinke Schönheiten statt Blaublütler, sind Nachzüchtungen für das Staatsbad. Der Bad Elsteraner... Das Geheimnis wird am Samstagvormittag gelüftet: Zwei neue königlichen Majestäten für Bad Elster haben zur Eröffnung des Rhododendronfestes 10 Uhr auf dem Badeplatz ihren großen Auftritt. „König Albert“ und „Prinzessin Carola“, pinke Schönheiten statt Blaublütler, sind Nachzüchtungen für das Staatsbad. Der Bad Elsteraner...