Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt

Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.

Die neue Klingenthaler „Fläzbank“ auf dem Körnerberg hat sich in kurzer Zeit zu einem Anziehungspunkt entwickelt. Das ist die Einschätzung von Ute Rill aus der Stadtverwaltung. „Man sieht sehr oft, dass Leute dort oben verweilen“, sagt sie. Vor drei Wochen wurde die Bank dort von OB Judith Sandner (FW) sowie Verwaltungsmitarbeitern und...