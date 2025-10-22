Neue Oelsnitzer Homepage soll Anfang 2026 starten

Seit langer Zeit warten Nutzer auf den neuen Web-Auftritt der Stadt. Wirtschaftsförderer Peter Wollmann hat sich jetzt auf Anfrage dazu geäußert.

Wann kommt die neue Homepage der Stadt Oelsnitz? Immer wieder haben Bürger dazu nachgefragt, der Termin verschob sich. Bei Peter Wollmann, Wirtschaftsförderer und Pressesprecher im Rathaus, laufen die Fäden für den neuen Web-Auftritt zusammen. „Diese Woche beginnt die Programmierung. Das dauert vier bis sechs Wochen. Dann kommt die...