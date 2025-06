Neue Radarfalle im Vogtland: „Wenn das so weitergeht, wird dieser Blitzer zur Gelddruckmaschine“

Schlechte Zeiten für Raser in Oberen Vogtland. In Schöneck steht jetzt ein Blitzer, der schon im ersten Monat 50.000 Euro in die Haushaltskasse des Kreises spülte. Auch Fahrverbote gab es.

Der neue Blitzer auf der Falkensteiner Straße in Schöneck ist mit einer überragenden Bilanz gleich im ersten Monat durchgestartet. Wie Bürgermeister Andy Anders während der Stadtratssitzung berichtete, löste das Gerät bis zum 27. Mai insgesamt 1175-mal aus. Von den Vorgängen mussten 59 gelöscht werden, weil durch das Gerät Doppelbilder... Der neue Blitzer auf der Falkensteiner Straße in Schöneck ist mit einer überragenden Bilanz gleich im ersten Monat durchgestartet. Wie Bürgermeister Andy Anders während der Stadtratssitzung berichtete, löste das Gerät bis zum 27. Mai insgesamt 1175-mal aus. Von den Vorgängen mussten 59 gelöscht werden, weil durch das Gerät Doppelbilder...