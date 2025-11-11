Neue Turnhalle: So will Bad Elster die Kosten in den Griff kriegen

Oberes Vogtland
Erste Ausschreibungen des Bauvorhabens hatten eine deutliche Überschreitung der Kosten erbracht. Wie diese im zweiten Anlauf eingefangen werden sollen.
Mit einem Paket von Maßnahmen will die Stadt Bad Elster die Kosten des geplanten Turnhallenneubaus in den Griff bekommen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat dazu sein Einverständnis erteilt, sodass das Bauvorhaben im Frühjahr starten kann.
