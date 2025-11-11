Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
So soll die neue Sporthalle von Bad Elster aussehen.
So soll die neue Sporthalle von Bad Elster aussehen. Bild: Entwurf: Delta-Plan
Oberes Vogtland
Neue Turnhalle: So will Bad Elster die Kosten in den Griff kriegen
Redakteur
Von Tino Beyer
Erste Ausschreibungen des Bauvorhabens hatten eine deutliche Überschreitung der Kosten erbracht. Wie diese im zweiten Anlauf eingefangen werden sollen.

Mit einem Paket von Maßnahmen will die Stadt Bad Elster die Kosten des geplanten Turnhallenneubaus in den Griff bekommen. Der Technische Ausschuss des Stadtrates hat dazu sein Einverständnis erteilt, sodass das Bauvorhaben im Frühjahr starten kann.
