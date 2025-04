Neue Vollsperrungen: Wo ab Montag im oberen Vogtland gebaut wird

Während die geplanten Arbeiten in Gunzen und Unterwürschnitz kurze Zeit in Anspruch nehmen, beginnt in Oelsnitz ein länger dauerndes Projekt.

Auf eine längere Straßensperrung müssen sich Autofahrer ab Montag im Stadtgebiet von Oelsnitz einstellen. Dabei handelt es sich laut Geoportal des Vogtlandkreises um die Feldstraße im Abschnitt zwischen Schmidt- und Dr.-Friedrichs-Straße. Angekündigt sind Arbeiten zum Erneuern des Gasnetzes in zwei Abschnitten - mit einer Vollsperrung bis...