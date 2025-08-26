Neue Werbetafeln: Markneukirchen verzichtet auf Geige

Die Präsentationsschilder an den Ortseingängen haben ihre beste Zeit hinter sich. Zum neuen Entwurf gibt es eine rege Diskussion unter den Stadträten.

Markneukirchen erhält neue Werbetafeln an den Ortseingängen - ohne dass darauf ein Musikinstrument abgebildet sein wird. Aus dem ersten Entwurf für die Tafeln an den Zufahrten aus Adorf, Siebenbrunn und Wohlhausen strichen die Abgeordneten im Verwaltungsausschuss das Motiv einer Geige. Bei Tempo 50 sollten Autofahrer die Tafeln zumindest grob...