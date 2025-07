Neuer Barbershop in Oelsnitz: Hier wird Männern nach südländischer Tradition der Bart gepflegt

Alexander Dukes ist Friseur und Barbier. In Oelsnitz hat er jetzt sein eigenes Geschäft eröffnet. Wieso es ihn dafür in die Sperkenstadt zog.

Den Bart trimmen, in Form bringen oder eine Nassrasur: In Oelsnitz ist das jetzt in einem neuen Barbershop möglich. Am Freitag hat Friseurhandwerksmeister Alexander Dukes an der Dr.-Friedrichs-Straße 23 sein eigenes Geschäft eröffnet.