MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Edeka-Markt an der Elsterstraße in Adorf wird durch einen Neubau ersetzt.
Der Edeka-Markt an der Elsterstraße in Adorf wird durch einen Neubau ersetzt. Bild: Johannes Schmidt
Der Edeka-Markt an der Elsterstraße in Adorf wird durch einen Neubau ersetzt.
Der Edeka-Markt an der Elsterstraße in Adorf wird durch einen Neubau ersetzt. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Neuer Markt in Adorf: Was Edeka dazu sagt und was nicht
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Verkaufsende in der vergangenen Woche beginnt in Kürze der Abbruch des Gebäudes an der Elsterstraße. Ab Frühjahr entsteht ein neues. Was es im neuen Markt an Veränderungen geben soll.

Der entstehende Edeka-Markt in Adorf wird zum Jahresende mit einem erweiterten Frischeangebot starten. Das sagte Unternehmenssprecherin Stefanie Schmitt von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf Anfrage von „Freie Presse“. In dem Markt, der gegenüber dem bisherigen Markt vergrößert und mit anders angeordnetem Baukörper errichtet werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:17 Uhr
2 min.
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
Die Tradition der katholischen Tiersegnung geht auf das Mittelalter zurück. Früher ließen die Bauern ihr Vieh segnen, heute sind es vor allem Städter, die ihre Lieblinge immer an einem 17. Januar, dem Fest von San Antón, dem Schutzeiligen der Tiere, zur Kirche tragen.
In Madrid werden jedes Jahr am 17. Januar Tiere aller Art gesegnet – diesmal war sogar eine Schnecke dabei. Was hinter der jahrhundertealten Tradition steckt.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
14:30 Uhr
2 min.
Lidl-Markt im Vogtland wird abgerissen und neu gebaut
Der Lidl-Markt in Klingenthal wird abgerissen und neu gebaut.
Im Februar schließt der Lidl in Klingenthal. Welche Pläne der Discounter in der Stadt hat und wie der Neubau aussehen soll.
Tino Beyer
12.01.2026
3 min.
Edeka im Vogtland wird für Neubau abgerissen
Edeka Adorf: Die Regale leerten sich Stück für Stück. So sah es am Donnerstagabend aus.
Der Einkaufsmarkt an der Elsterstraße in Adorf wird durch einen Markt an derselben Stelle ersetzt. Wann er eröffnen soll, und ob es eine Übergangslösung für Kunden und Mitarbeiter gibt.
Ronny Hager
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel