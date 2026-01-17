Neuer Markt in Adorf: Was Edeka dazu sagt und was nicht

Oberes Vogtland
Nach dem Verkaufsende in der vergangenen Woche beginnt in Kürze der Abbruch des Gebäudes an der Elsterstraße. Ab Frühjahr entsteht ein neues. Was es im neuen Markt an Veränderungen geben soll.
Der entstehende Edeka-Markt in Adorf wird zum Jahresende mit einem erweiterten Frischeangebot starten. Das sagte Unternehmenssprecherin Stefanie Schmitt von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf Anfrage von „Freie Presse“. In dem Markt, der gegenüber dem bisherigen Markt vergrößert und mit anders angeordnetem Baukörper errichtet werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.