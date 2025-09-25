Neuer Parkplatz in Bad Elster fertig: Diesen Appell richtet die Stadt an die Einwohner

Oberes Vogtland
Der Parkplatz an der Hagerstraße wurde in dieser Woche freigegeben. Dort stehen jetzt deutlich mehr Stellflächen zur Verfügung. Was sich die Stadtverwaltung wünscht.
Gute Nachrichten für Einwohner und Besucher von Bad Elster: Der Parkplatz an der Hagerstraße ist ab sofort für den Verkehr freigegeben. Darüber hat die Stadtverwaltung Bad Elster informiert. Mit der Fertigstellung stehen nun 73 Stellplätze und somit 20 Stellplätze mehr als vor der Sanierung für Pkw zur Verfügung.
