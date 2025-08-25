Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwischen Taltitz und dem Einkaufsmarkt Globus soll ein neuer Radweg gebaut werden. Bild: Christian Schubert/Archiv
Zwischen Taltitz und dem Einkaufsmarkt Globus soll ein neuer Radweg gebaut werden. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Neuer Radweg im Vogtland kommt
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen der Talsperre Pirk und dem Globus-Markt wird ein Weg für Radfahrer gebaut.

Zwischen dem Naherholungszentrum Talsperre Pirk und dem Globus-Markt in Weischlitz soll ein neuer Radweg gebaut werden. Der Bauausschuss des Oelsnitzer Stadtrates hat dafür den ersten Schritt gemacht und eine Planung beauftragt. Der Radverkehr lief bislang weitgehend auf der viel befahrenen Staatsstraße. Ein Radweg soll jetzt die Sicherheit...
