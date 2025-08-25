Neuer Radweg im Vogtland kommt

Oberes Vogtland
Zwischen der Talsperre Pirk und dem Globus-Markt wird ein Weg für Radfahrer gebaut.
Zwischen dem Naherholungszentrum Talsperre Pirk und dem Globus-Markt in Weischlitz soll ein neuer Radweg gebaut werden. Der Bauausschuss des Oelsnitzer Stadtrates hat dafür den ersten Schritt gemacht und eine Planung beauftragt. Der Radverkehr lief bislang weitgehend auf der viel befahrenen Staatsstraße. Ein Radweg soll jetzt die Sicherheit...
