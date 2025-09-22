Neuer Soccer-Court fertig: Stadt im Vogtland erweitert Freizeitareal im Zentrum

Schöneck will die Jugend in der Stadt halten und zeigt ihr, wie wichtig sie ist. Im Zentrum entstand deshalb ein moderner Jugendpark mit anspruchsvollen Freizeitangeboten für Aktive.

Der zweite Bauabschnitt im Schönecker Jugendpark ist beendet. Bürgermeister Andy Anders (parteilos) lädt deshalb am 2. Oktober, 14 Uhr, zur Eröffnung ein. „Viele Bürger, die ich gesprochen habe, sind perplex, wie groß das Gelände jetzt mit den Sitzmöglichkeiten, der Wegeführung und den Spielgeräten erscheint", sagt der