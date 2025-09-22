Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck.
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck. Bild: Christian Schubert
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck.
Ein eingezäuntes Spielfeld gehört zum neuen Jugendpark in Schöneck. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Neuer Soccer-Court fertig: Stadt im Vogtland erweitert Freizeitareal im Zentrum
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schöneck will die Jugend in der Stadt halten und zeigt ihr, wie wichtig sie ist. Im Zentrum entstand deshalb ein moderner Jugendpark mit anspruchsvollen Freizeitangeboten für Aktive.

Der zweite Bauabschnitt im Schönecker Jugendpark ist beendet. Bürgermeister Andy Anders (parteilos) lädt deshalb am 2. Oktober, 14 Uhr, zur Eröffnung ein. „Viele Bürger, die ich gesprochen habe, sind perplex, wie groß das Gelände jetzt mit den Sitzmöglichkeiten, der Wegeführung und den Spielgeräten erscheint“, sagt der
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
16:00 Uhr
2 min.
Nach Felssturz: So wurde der Alte Söll in Schöneck gesichert
Der Alte Söll in Schöneck wurde gesichert.
Fünf Wochen dauerten die Sicherungsarbeiten am Alten Söll. Nun können Kletterer und Wanderer das Wunderwerk der Natur inmitten einer vogtländischen Kleinstadt wieder in Beschlag nehmen.
Daniela Hommel-Kreißl
23.09.2025
2 min.
Rathaus im Vogtland bleibt bis Mitte Oktober eingerüstet: Diese Arbeiten werden erledigt
Die Arbeiten am Rathaus Schöneck sollen Mitte Oktober fertig sein.
Die Bauarbeiten am Schönecker Rathaus liegen im Zeitplan. Der Stuck, der das Gebäude ziert, ist gesichert und mit Wetterschutz versehen worden.
Daniela Hommel-Kreißl
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel