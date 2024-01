Neuer Standort: Forum zur Bürgermeisterwahl in Muldenhammer findet nun am 25. Januar in Hammerbrücke statt

Grund für den Wechsel der Veranstaltungslokalität ist die deutliche höhere Platzkapazität im Mehrzwecksaal des Sportlerheimes

Das am vergangenen Mittwoch geplante gewesene Forum zur Bürgermeisterwahl in Muldenhammer, das wegen des angekündigt gewesenen Eisregens verschoben wurde, findet nun am 25. Januar statt. Die Veranstaltung ist außerdem vom Herrenhaus Tannenbergsthal in das Sportlerheim Hammerbrücke verlegt. Grund dafür ist, dass für das Forum mit den beiden...