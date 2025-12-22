MENÜ
Das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf hat seit dem 24. September geöffnet.
Das Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf hat seit dem 24. September geöffnet. Bild: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Neues Adorfer Museum: So viele Besucher kamen bisher
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Anzahl der Gäste seit der Eröffnung am 24. September übertrifft die Erwartungen. Noch ein Umstand freut Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos).

Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf ist seit Eröffnung am 24. September von 8000 Gästen besucht worden. Diese Zahl nannte Bürgermeister Rico Schmidt (parteilos) beim Treffen „Digitales Museum in der Stadt“. Die Besucherzahl binnen zweieinhalb Monaten übertrifft die Erwartungen der Adorfer. Zum Vergleich: Das bisherige Perlmutter-...
