Neu in Adorf: Fahrradparkplatz und E-Bike-Ladestation für das Erlebniszentrum Perlmutter.
Neu in Adorf: Fahrradparkplatz und E-Bike-Ladestation für das Erlebniszentrum Perlmutter.
Oberes Vogtland
Neues Museum im Vogtland: Was noch fehlt
Redakteur
Von Ronny Hager
Zweieinhalb Monate nach Eröffnung des Erlebnismuseums Perlmutter fehlt es noch an der Ausschilderung. Auch der neue Innenstadt-Parkplatz ist noch nicht komplett. Andere Aufgaben sind indes erledigt.

Wer das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf besuchen will, sollte sich vorab über die Anfahrt erkundigen – denn vor Ort suchen Besucher die Hinweisschilder bislang vergebens. Damit nicht genug: Manche Navis nehmen die Ansage „kürzeste Strecke“ zu genau – und schicken Museumsbesucher von der B 92 die Einbahnstraße Graben in falsche...
