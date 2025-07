Neustart in Oelsnitz: Junge Frau eröffnet Fahrschule

Die 28-jährige Ines Lehnert gibt ihrem Leben eine neue Richtung und will mit ihrer Fahrschule an der Unteren Kirchstraße das Angebot in der Stadt auf diesem Gebiet bereichern.

Dem Leben eine neue Richtung geben: Mitunter wird das erst notwendig oder ist ein Wunsch, wenn jemand 40 Jahre zählt oder mehr. Ines Lehnert hat sich bereits mit 28 Jahren zu diesem Schritt entschlossen. Sie hat in Oelsnitz eine Fahrschule eröffnet und möchte auf diesem Gebiet das Angebot in der Stadt bereichern.