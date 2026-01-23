Nicht geräumte Fußwege: Das sagt die Stadt Oelsnitz

In der Innenstadt sorgen immer wieder verschneite und von Eis überzogene Gehsteige für Ärger. Wie geht die Verwaltung damit um?

Beim Ärger um nicht geräumte Fußwege in Oelsnitz hat das Rathaus die Antwort auf eine „Freie Presse"-Anfrage vom 12. Januar geliefert. „Im Laufe der Woche ab 5. Januar wurde erfasst, an welchen Orten der Räumpflicht durch den Eigentümer nicht nachgekommen wurde. Anschließend wurden die Eigentümer ermittelt und angeschrieben oder das...