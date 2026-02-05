Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein

Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.

Notlage auf der Klingenthaler Alm. Jetzt reagiert Oberbürgermeisterin Judith Sandner. Sie lässt in einer Ausschreibung einen Anbieter ermitteln, „der die Straßenräumung schnellstmöglich durchführt." Die Stadt besitze keine geeignete Technik, ihre Schneeräumfahrzeuge seien zu breit.