OB-Wahl in Oelsnitz: Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ können Kandidaten bei Forum auf den Zahn fühlen

Oberes Vogtland
Wer leitet künftig die Geschicke im Oelsnitzer Rathaus? Zwei Kandidaten stehen zur Wahl: Amtsinhaber Mario Horn (CDU) sowie Herausforderin Silke Jahn (Einzelkandidatin). Am 12. März lädt die „Freie Presse“ zum Wahlforum.
Am 22. März steht in Oelsnitz die OB-Wahl an. Bereits zehn Tage zuvor, am Donnerstag, 12. März, können sich die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ bei einem Wahlforum ein Bild von den beiden Kandidaten machen: Dann sitzen ab 18 Uhr Amtsinhaber Mario Horn (CDU) und Herausforderin Silke Jahn (parteilos) auf dem Podium im...
