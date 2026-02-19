MENÜ
  • OB-Wahl in Oelsnitz: Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ können Kandidaten bei Forum auf den Zahn fühlen

Mario Horn (CDU) und Silke Jahn (parteilos) treten zur OB-Wahl in Oelsnitz an. Bild: Christian Schubert/Chris Gonz
Oberes Vogtland
OB-Wahl in Oelsnitz: Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ können Kandidaten bei Forum auf den Zahn fühlen
Redakteur
Von Ronny Hager
Wer leitet künftig die Geschicke im Oelsnitzer Rathaus? Zwei Kandidaten stehen zur Wahl: Amtsinhaber Mario Horn (CDU) sowie Herausforderin Silke Jahn (Einzelkandidatin). Am 12. März lädt die „Freie Presse“ zum Wahlforum.

Am 22. März steht in Oelsnitz die OB-Wahl an. Bereits zehn Tage zuvor, am Donnerstag, 12. März, können sich die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ bei einem Wahlforum ein Bild von den beiden Kandidaten machen: Dann sitzen ab 18 Uhr Amtsinhaber Mario Horn (CDU) und Herausforderin Silke Jahn (parteilos) auf dem Podium im...
