OB-Wahl in Oelsnitz: Vorschläge können jetzt eingereicht werden

Die Frist vor der Wahl am 22. März hat begonnen. Bis wann Wahlvorschläge unterbreitet werden können.

Für die Wahl des Oberbürgermeisters von Oelsnitz am 22. März 2026 können ab sofort Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Frist dafür läuft bis zum Donnerstag, 15. Januar, 18 Uhr. Die Vorschläge sind schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses (Adresse: Markt 1, 08606 Oelsnitz) einzureichen. Den Vorsitz des Ausschusses hat...