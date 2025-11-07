Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wer regiert künftig im Oelsnitzer Rathaus? Darüber entscheiden die Wähler am 22. März.
Wer regiert künftig im Oelsnitzer Rathaus? Darüber entscheiden die Wähler am 22. März.
Oberes Vogtland
OB-Wahl in Oelsnitz: Vorschläge können jetzt eingereicht werden
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Frist vor der Wahl am 22. März hat begonnen. Bis wann Wahlvorschläge unterbreitet werden können.

Für die Wahl des Oberbürgermeisters von Oelsnitz am 22. März 2026 können ab sofort Wahlvorschläge eingereicht werden. Die Frist dafür läuft bis zum Donnerstag, 15. Januar, 18 Uhr. Die Vorschläge sind schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses (Adresse: Markt 1, 08606 Oelsnitz) einzureichen. Den Vorsitz des Ausschusses hat...
