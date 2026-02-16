MENÜ
Am 4. März werden in Dresden Immobilien aus dem oberen Vogtland versteigert.
Am 4. März werden in Dresden Immobilien aus dem oberen Vogtland versteigert. Bild: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Am 4. März werden in Dresden Immobilien aus dem oberen Vogtland versteigert.
Am 4. März werden in Dresden Immobilien aus dem oberen Vogtland versteigert. Bild: Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa
Oberes Vogtland
Oberes Vogtland: Diese Immobilien kommen unter den Hammer
Redakteur
Von Ronny Hager
Zur Frühjahrsauktion in Dresden werden Häuser und Wohnungen in Markneukirchen, Klingenthal und Zwota aufgerufen. Und was es genau geht und wie hoch die Mindestgebote dafür sein müssen.

Immobilien aus dem oberen Vogtland, aufgerufen zur Versteigerung - das geschieht bei der Frühjahrsauktion der Deutschen Grundstücksauktionen in Dresden. Diese findet unter anderem am 4. März im Deutschen Hygiene-Museum statt. Dabei kann unter anderem für ein Paket von 27 Wohnungen am Franz-Liszt-Ring 4-7 im Markneukirchener Neubaugebiet...
