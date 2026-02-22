MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit fast 600 Hektar ist Adorf nach Plauen zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer im Kreis.
Mit fast 600 Hektar ist Adorf nach Plauen zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer im Kreis. Bild: Liebner/Archiv
Mit fast 600 Hektar ist Adorf nach Plauen zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer im Kreis.
Mit fast 600 Hektar ist Adorf nach Plauen zweitgrößter kommunaler Waldbesitzer im Kreis. Bild: Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Oberes Vogtland: Räte reden über Wald und Geld
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt- und Gemeinderatssitzungen im oberen Vogtland ballen sich in demnächst. Getagt wird in Schöneck, Adorf, Eichigt und Klingenthal sowie in Triebel, Oelsnitz, Bad Brambach und Muldenhammer.

Hochbetrieb in der Kommunalpolitik des oberen Vogtlands in der letzten Februar-Woche: Acht Sitzungen stehen, bis auf Bad Brambach alle mit Bürgerfragestunde. Im Stadtrat Schöneck geht es am Montag, 18.30 Uhr im Ratssaal um die Holzernte in Kommunalwald und Stadtpark sowie um Nutzungsgebühren für die Bürgerhäuser. Im Gemeinderat Eichigt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Nach Ablehnung: Klingenthaler Stadtrat beschäftigt sich erneut mit Bauplänen für einstige Schule
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra ist seit vielen Jahren geschlossen.
Das Vorhaben zur Umnutzung der Immobilie im Stadtteil Brunndöbra steht am Dienstag wieder auf der Tagesordnung des Stadtrates. Auch fünf weitere Kommunalparlamente im Oberen Vogtland tagen.
Ronny Hager
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
14.12.2025
2 min.
Kurort-Eingemeindung: Bad Elsters Bürgermeister spricht
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott spricht am Mittwoch zur Eingemeindung.
Hochbetrieb in den Stadt- und Gemeinderäten: In der Woche vor Weihnachten tagen die Parlamente in Adorf, Eichigt, Klingenthal und Triebel sowie in Oelsnitz, Bad Elster, Mühlental und Tirpersdorf.
Ronny Hager
Mehr Artikel