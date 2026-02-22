Oberes Vogtland: Räte reden über Wald und Geld

Oberes Vogtland
Die Stadt- und Gemeinderatssitzungen im oberen Vogtland ballen sich in demnächst. Getagt wird in Schöneck, Adorf, Eichigt und Klingenthal sowie in Triebel, Oelsnitz, Bad Brambach und Muldenhammer.
Hochbetrieb in der Kommunalpolitik des oberen Vogtlands in der letzten Februar-Woche: Acht Sitzungen stehen, bis auf Bad Brambach alle mit Bürgerfragestunde. Im Stadtrat Schöneck geht es am Montag, 18.30 Uhr im Ratssaal um die Holzernte in Kommunalwald und Stadtpark sowie um Nutzungsgebühren für die Bürgerhäuser. Im Gemeinderat Eichigt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.