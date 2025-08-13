Oberfranken: Betrunkener randaliert im Rettungswagen und greift Polizisten an

Ein Rettungseinsatz wurde für Sanitäter am Dienstagabend zum Horrortrip. Auch ein Polizist wurde von dem Mann angegriffen, der um Hilfe gebeten hatte.

Weil er nach übermäßigem Alkoholkonsum starke Bauchschmerzen hatte, rief ein Selber Dienstagabend den Notarzt. Auf dem Transport ins Klinikum Marktredwitz wurde der Mann plötzlich gegenüber den Rettungssanitätern aggressiv. Bei den hinzu gerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Betrunkene zunächst kooperativ, ging aber dann unvermittelt auf...