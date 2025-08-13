Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ein Betrunkener randaliert im Rettungswagen, so dass Polizei eingreifen muss.
Ein Betrunkener randaliert im Rettungswagen, so dass Polizei eingreifen muss.
Oberes Vogtland
Oberfranken: Betrunkener randaliert im Rettungswagen und greift Polizisten an
Von Daniela Hommel-Kreißl
Ein Rettungseinsatz wurde für Sanitäter am Dienstagabend zum Horrortrip. Auch ein Polizist wurde von dem Mann angegriffen, der um Hilfe gebeten hatte.

Weil er nach übermäßigem Alkoholkonsum starke Bauchschmerzen hatte, rief ein Selber Dienstagabend den Notarzt. Auf dem Transport ins Klinikum Marktredwitz wurde der Mann plötzlich gegenüber den Rettungssanitätern aggressiv. Bei den hinzu gerufenen Polizeibeamten zeigte sich der Betrunkene zunächst kooperativ, ging aber dann unvermittelt auf...
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
13.08.2025
1 min.
Nach Diebstählen unweit des Vogtlands: Polizei sucht zwei Männer im Skoda mit falschem Kennzeichen
Tanken ohne zu bezahlen – Polizei sucht Auto mit falschen Kennzeichen.
In der Region sind Diebe in einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs. Sie prellten in Selb einen Tankstellenbetreiber um sein Geld.
Daniela Hommel-Kreißl
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
11.08.2025
2 min.
Trickbetrug: Vermeintlicher Krankenpfleger zockt mit rührseliger Geschichte Rentnerin im Vogtland ab
Ein falscher Krankenpfleger hat mit einer rührseligen Geschichte Rentner im Vogtland abgezockt.
Ein Mann gibt sich im Vogtland als Krankenpfleger aus, spricht ältere Menschen auf der Straße an, appelliert an ihr Mitgefühl und verschwindet mit Bargeld. Weshalb die Polizei nach ihm fahndet.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel