Obervogtländer öffnen ihre Gärten

Am 8. Tag der offenen Gärten in Sachsen beteiligen sich am Wochenende auch zwei Obervogtländer. Am Samstag lädt René Eckert von 10 bis 17 Uhr in seinen Garten an der Bahnstraße 10 im Schönecker Ortsteil Zwotental ein und bietet unter anderem Beratung zum Garten. In Klingenthal öffnet Ulf Götzel seinen Garten am Alten Staffelweg 5 Samstag und...