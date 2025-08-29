Öl-Problem in der Oelsnitzer Innenstadt

Auslaufende Betriebsstoffe nahe des Marktes sorgten am Donnerstagnachmittag für Aufregung. Warum es im Rathaus Anfragen dazu gibt.

Es schillert in allen Farben, aber es ist kein Anlass zur Freude: In der Nähe des Oelsnitzer Marktplatzes ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Ölproblem gekommen. Aus einem geparkten Auto traten Betriebsstoffe aus, die sich in großen Flecken auf der Straße abzeichneten und als Bächlein im Schnittgerinne zu einem Einlauf am Markt flossen....