Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Reh überlebte den Unfall nicht.
Das Reh überlebte den Unfall nicht. Bild: Symbolbild: Patrick Pleul/dpa
Das Reh überlebte den Unfall nicht.
Das Reh überlebte den Unfall nicht. Bild: Symbolbild: Patrick Pleul/dpa
Oberes Vogtland
Oelsnitz: 10.000 Euro Schaden nach Wildunfall
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der B 92 zwischen Oelsnitz und Plauen ist ein Audi mit einem Reh kollidiert.

Oelsnitz.

Bei einem Wildunfall, der sich am Mittwochabend zwischen Oelsnitz und Plauen ereignet hat, ist das beteiligte Auto stark beschädigt worden. Wie Sprecherin Christina Friedrich von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, war ein 20-jähriger Audi-Fahrer am Mittwoch auf der B 92 aus Richtung Oelsnitz kommend in Richtung Plauen unterwegs, als gegen 20.20 Uhr in Höhe des Abzweigs in Richtung Taltitz plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können, sodass es zum Zusammenstoß kam, den das Tier nicht überlebte. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden belaufe sich auf circa 10.000 Euro. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.07.2025
1 min.
B 92 im Vogtland: Verkehrsunfall bei Oelsnitz mit mehreren Verletzten
Der Unfall am Sonntagnachmittag auf der Oelsnitzer Umgehungsstraße.
Die Umgehungsstraße Oelsnitz war am Sonntagnachmittag gesperrt. Was zur Ursache des Unfalls bekannt ist.
Sabine Schott und Christian Schubert
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
13.08.2025
1 min.
Wildunfall bei Syrau: Hoher Sachschaden an Unfallwagen
Einen Wildunfall gab es am Dienstagabend nahe Syrau.
Ein Reh hatte kurz nach der Dämmerung die Straße überquert. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Bernd Jubelt
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel