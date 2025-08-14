Oelsnitz: 10.000 Euro Schaden nach Wildunfall

Auf der B 92 zwischen Oelsnitz und Plauen ist ein Audi mit einem Reh kollidiert.

Oelsnitz.

Bei einem Wildunfall, der sich am Mittwochabend zwischen Oelsnitz und Plauen ereignet hat, ist das beteiligte Auto stark beschädigt worden. Wie Sprecherin Christina Friedrich von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mitteilte, war ein 20-jähriger Audi-Fahrer am Mittwoch auf der B 92 aus Richtung Oelsnitz kommend in Richtung Plauen unterwegs, als gegen 20.20 Uhr in Höhe des Abzweigs in Richtung Taltitz plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen können, sodass es zum Zusammenstoß kam, den das Tier nicht überlebte. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden belaufe sich auf circa 10.000 Euro. (mib)