Oelsnitz: Digitaler Technikpate startet am Mittwoch

Hilfe bei Smartphone, Tablet und sozialen Netzwerken vermittelt ein Angebot, das am 3. September im DRK-Quartiersbüro am Marktplatz startet.

Verloren im Meer der Möglichkeiten bei Smartphone, Instagram oder WhatsApp? Hilfe bietet ein neues Angebot im DRK-Quartiersbüro in Oelsnitz, Markt 9. Am Mittwoch, 3. September hält der digitale Technikpate von 16 bis 18 Uhr seine erste Sprechstunde ab. Wer interessiert ist, kann Handy, Tablet oder Notebook mitbringen und sich beraten lassen:...