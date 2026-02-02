MENÜ
Ein Trumpf im Oelsnitzer Carneval Club ist die Jugendgarde.
Ein Trumpf im Oelsnitzer Carneval Club ist die Jugendgarde. Bild: Eckhard Sommer
Oberbürgermeister Mario Horn kam als Pippi Landstrumpf daher.
Oberbürgermeister Mario Horn kam als Pippi Landstrumpf daher. Bild: Eckhard Sommer
Mit Michl Lamprecht hielt nach vielen Jahren wieder der Nachwuchs eine Büttenrede.
Mit Michl Lamprecht hielt nach vielen Jahren wieder der Nachwuchs eine Büttenrede. Bild: Eckhard Sommer
Ein Vorschlag von Silke Böhm: Sperkonia-Filmstudios in Oelsnitz.
Ein Vorschlag von Silke Böhm: Sperkonia-Filmstudios in Oelsnitz. Bild: Eckhard Sommer
Für Stimmung sorgte unter anderem der Feger-Stammtisch.
Für Stimmung sorgte unter anderem der Feger-Stammtisch. Bild: Eckhard Sommer
Petra Dässel wurde mit dem Verdienstorden des Verbandes Sächsischer Carneval in Gold geehrt, vorgenommen vom Regionalvertreter Chemnitz Peter Stephan im Beisein der Kinderprinzessin Samia.
Petra Dässel wurde mit dem Verdienstorden des Verbandes Sächsischer Carneval in Gold geehrt, vorgenommen vom Regionalvertreter Chemnitz Peter Stephan im Beisein der Kinderprinzessin Samia. Bild: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Oelsnitz feiert Fasching: Drei Stunden großes Kino
Von Eckhard Sommer
Hochstimmung herrschte am Samstag unter dem Motto „Musical Moments“ beim Büttenabend des Oelsnitzer Carneval Clubs. Die Auftritte der Tanzgarden, fantasievolle Darbietungen und humorvolle Reden begeisterten das Publikum.

Also eines kann man den Oelsnitzern nicht absprechen und darauf ist Verlass: Im Fasching lassen sie den Sperk fliegen und können ausgiebig feiern. Wie am Samstag beim Büttenabend im Eventcenter, dem ehemaligen Penny-Markt. Schon im Foyer war ein roter Teppich ausgelegt und an den Wänden hingen originelle, abgewandelte Plakate, passend zum Motto...
