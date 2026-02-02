Oelsnitz feiert Fasching: Drei Stunden großes Kino

Hochstimmung herrschte am Samstag unter dem Motto „Musical Moments“ beim Büttenabend des Oelsnitzer Carneval Clubs. Die Auftritte der Tanzgarden, fantasievolle Darbietungen und humorvolle Reden begeisterten das Publikum.

Also eines kann man den Oelsnitzern nicht absprechen und darauf ist Verlass: Im Fasching lassen sie den Sperk fliegen und können ausgiebig feiern. Wie am Samstag beim Büttenabend im Eventcenter, dem ehemaligen Penny-Markt. Schon im Foyer war ein roter Teppich ausgelegt und an den Wänden hingen originelle, abgewandelte Plakate, passend zum Motto...