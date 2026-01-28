Oelsnitz gibt Ehrenamtlichen eine große Bühne

Oberes Vogtland
Die Auszeichnung mit den Bürgerpreisen der Stadt fand erstmals als eigene Veranstaltung im Fürstensaal von Schloss Voigtsberg statt - vor einem großen Publikum, mit Laudationes und Musik.
Ein Schattendasein fristeten lange die Bürgerpreise der Stadt Oelsnitz - eingeklemmt in die letzte Stadtratssitzung des Jahres, zwischen Protokollkontrolle und prall gefüllter Tagesordnung. Das ist - auch nach Vorschlägen, dies zu ändern - seit Dienstagabend vorbei. Die Stadt stellte erstmals eine eigene Veranstaltung für das Ehrenamt auf die...
