Mathias Stempell (links) für die Jumi-Kinderhilfe und Danny Großkopf nahmen den Preis entgegen.
Mathias Stempell (links) für die Jumi-Kinderhilfe und Danny Großkopf nahmen den Preis entgegen. Bild: Schubert
Oberes Vogtland
Oelsnitz gibt Ehrenamtlichen eine große Bühne
Redakteur
Von Ronny Hager
Die Auszeichnung mit den Bürgerpreisen der Stadt fand erstmals als eigene Veranstaltung im Fürstensaal von Schloss Voigtsberg statt - vor einem großen Publikum, mit Laudationes und Musik.

Ein Schattendasein fristeten lange die Bürgerpreise der Stadt Oelsnitz - eingeklemmt in die letzte Stadtratssitzung des Jahres, zwischen Protokollkontrolle und prall gefüllter Tagesordnung. Das ist - auch nach Vorschlägen, dies zu ändern - seit Dienstagabend vorbei. Die Stadt stellte erstmals eine eigene Veranstaltung für das Ehrenamt auf die...
Mehr Artikel