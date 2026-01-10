MENÜ
Um die Jakobikirche in Oelsnitz geht es am Mittwoch bei einem Informationsabend. Bild: Thomas Leichsenring
Um die Jakobikirche in Oelsnitz geht es am Mittwoch bei einem Informationsabend. Bild: Thomas Leichsenring
Oberes Vogtland
Oelsnitz: Informationsabend zu Jakobikirche verlegt
Redakteur
Von Ronny Hager
Für den Termin am Mittwoch, 14. Januar, ändert sich der Veranstaltungsort. Welche Gründe der Kirchenvorstand dafür geltend macht.

Wenn es am Mittwoch, 14. Januar ab 19 Uhr in Oelsnitz um die Kirche St. Jakobi geht, dann an einem anderen Ort. Es wird nun in die Jakobikirche eingeladen. Erst war der Termin in der Katharinenkirche geplant. „Da der Kirchenvorstand mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass diese mit ihren 190 Plätzen zu klein sei, weil sich mehr Oelsnitzer für...
