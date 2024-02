Oelsnitz: Neuer Schlosswirt soll Exklusivrechte für Catering erhalten

Oelsnitz sucht bislang vergeblich nach einem Pächter, der ab Mai die Bewirtschaftung auf Schloss Voigtsberg übernimmt. Was die Stadt dem vierten Betreiber einer Gaststätte an dieser Stelle bietet.

Wer in Oelsnitz als neuer Schlosswirt auf Schloss Voigtsberg starten will, den lockt die Stadt mit einem Vorteil der besonderen Art. Im Exposé zur Ausschreibung des Lokals, das „Freie Presse“ vorliegt, werden ihm „Exklusivrechte an dem Catering auf dem Schloss für Veranstaltungen aller Art“ geboten. Dieser Punkt gilt als wichtig, finden...