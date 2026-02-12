Oelsnitz: OB zum Heringsessen auf den Zahn gefühlt

Um die Oberbürgermeisterwahl am 22. März ging es beim Traditions-Stammtisch der CDU Oelsnitz in der Gaststätte „Zur Pforte“. Um welche Themen ging es?

Was sind Themen, die in Oelsnitz wichtig sind? Innenstadtentwicklung, Straßenverkehr und Infrastruktur sowie Einbindung aller Generationen - darum ging es beim CDU-Stadtverband Oelsnitz. Das Heringsessen in der Gaststätte „Zur Pforte" stand im Zeichen der Oberbürgermeisterwahl am 22. März. Bei dieser tritt OB Mario Horn als CDU-Kandidat...