Oelsnitz: Reifen an geparkten Autos zerstochen

Oberes Vogtland
Die Polizei ermittelt zu Beschädigungen, die sich in der vergangenen Woche ereignet haben.
Reifenstecher in Oelsnitz: Unbekannte haben an zwei geparkten Autos in der Stadt Reifen zerstochen. Die Taten wurden am vergangenen Samstag angezeigt. Ereignet haben sich die Taten zwischen Montag, 20. Oktober, 16 Uhr, und Mittwoch, 22. Oktober, 17.15 Uhr. „In diesem Zeitraum wurde jeweils ein Reifen an zwei Pkw zerstochen, die im Bereich...
