Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Plattfuß: An geparkten Autos in Oelsnitz sind Reifen zerstochen worden.
Plattfuß: An geparkten Autos in Oelsnitz sind Reifen zerstochen worden. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa/Archiv
Plattfuß: An geparkten Autos in Oelsnitz sind Reifen zerstochen worden.
Plattfuß: An geparkten Autos in Oelsnitz sind Reifen zerstochen worden. Bild: Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa/Archiv
Oberes Vogtland
Oelsnitz: Reifen an geparkten Autos zerstochen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei ermittelt zu Beschädigungen, die sich in der vergangenen Woche ereignet haben.

Reifenstecher in Oelsnitz: Unbekannte haben an zwei geparkten Autos in der Stadt Reifen zerstochen. Die Taten wurden am vergangenen Samstag angezeigt. Ereignet haben sich die Taten zwischen Montag, 20. Oktober, 16 Uhr, und Mittwoch, 22. Oktober, 17.15 Uhr. „In diesem Zeitraum wurde jeweils ein Reifen an zwei Pkw zerstochen, die im Bereich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
1 min.
Erzgebirge: Unbekannte zünden Auto an – 35.000 Euro Schaden
Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung.
Unbekannte haben am Samstagabend in Annaberg-Buchholz ein Auto angezündet. Es gibt eine Vorgeschichte.
Georg Müller
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
14.10.2025
1 min.
Mehrere Autoreifen in Glauchau zerstochen – Gibt es Zeugen?
Zerstochene Autoreifen in Glauchau: Die Polizei sucht Zeugen.
Unbekannte haben an mehreren Autos Reifen aufgeschlitzt. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen, die zu den Tätern führen.
Jakob Nützler
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
Mehr Artikel