Oelsnitz und Rehau feiern am Sonntag Jubiläum

Am 9. November besteht die Städtepartnerschaft genau 35 Jahre. Dazu treffen sich beide Stadtratskollegien zu einer Sondersitzung in Rehau - und es gibt noch mehr Vereinendes.

Eine Stadtratssitzung am Sonntag - da muss der Anlass schon ein außergewöhnlicher sein. Am 9. November ist es soweit: Im Rathaus Rehau treffen sich die Stadträte von Rehau und Oelsnitz 17 Uhr zur gemeinsamen Sonderstadtratssitzung. Anlass ist die Städtepartnerschaft, die an diesem Tag genau 35 Jahre besteht. Bereits Anfang 1990 kamen... Eine Stadtratssitzung am Sonntag - da muss der Anlass schon ein außergewöhnlicher sein. Am 9. November ist es soweit: Im Rathaus Rehau treffen sich die Stadträte von Rehau und Oelsnitz 17 Uhr zur gemeinsamen Sonderstadtratssitzung. Anlass ist die Städtepartnerschaft, die an diesem Tag genau 35 Jahre besteht. Bereits Anfang 1990 kamen...