Oelsnitz: Werden Beurkundungen bei Geburten und Sterbefällen bald zum Problem?

Katrin Lugert ist eine gefragte Frau - weil sie eine im oberen Vogtland seltene Profession hat: Sie ist Standesbeamtin, seit fast 20 Jahren. In dieser Funktion war sie in Klingenthal tätig, sie arbeitet als solche in Adorf und Markneukirchen - und seit diesem Monat auch in Oelsnitz. Immer mittwochs wird sie auf Basis einer geringfügigen...