Oelsnitzer Bläserklassen glänzen mit Harmonic Brass

Das Ensemble Harmonic Brass und Bläserklassen der Oberschule Oelsnitz traten am Samstag in der Jakobikirche auf. Vor allem die gemeinsamen Stücke begeisterten.

Am Samstag fanden für 75 Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 7 bis 9 an der Oberschule Oelsnitz Workshops mit den Musikern des Ensembles Harmonic Brass statt. Am Abend gaben Hans Zellner, Elisabeth Fessler, Karl-Wilhelm Hultsch, Alexander Steixner und Andreas Binder ein grandioses Konzert in der Jakobikirche. Ein Leckerbissen: der... Am Samstag fanden für 75 Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 7 bis 9 an der Oberschule Oelsnitz Workshops mit den Musikern des Ensembles Harmonic Brass statt. Am Abend gaben Hans Zellner, Elisabeth Fessler, Karl-Wilhelm Hultsch, Alexander Steixner und Andreas Binder ein grandioses Konzert in der Jakobikirche. Ein Leckerbissen: der...