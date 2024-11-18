MENÜ
75 Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen traten in der Jakobikirche auf. Foto: Eckhard Sommer
Das Ensemble Harmonic Brass: Hans Zellner, Elisabeth Fessler, Karl-Wilhelm Hultsch, Alexander Steixner und Andreas Binder (von rechts). Foto: Eckhard Sommer
Zwei Titel spielten die Bläserklassen und die Profis gemeinsam unter Leitung von Musiklehrer Daniel Nötzold. Foto: Eckhard Sommer
75 Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen traten in der Jakobikirche auf. Foto: Eckhard Sommer
Das Ensemble Harmonic Brass: Hans Zellner, Elisabeth Fessler, Karl-Wilhelm Hultsch, Alexander Steixner und Andreas Binder (von rechts). Foto: Eckhard Sommer
Zwei Titel spielten die Bläserklassen und die Profis gemeinsam unter Leitung von Musiklehrer Daniel Nötzold. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Bläserklassen glänzen mit Harmonic Brass
Von Eckhard Sommer
Das Ensemble Harmonic Brass und Bläserklassen der Oberschule Oelsnitz traten am Samstag in der Jakobikirche auf. Vor allem die gemeinsamen Stücke begeisterten.

Am Samstag fanden für 75 Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 7 bis 9 an der Oberschule Oelsnitz Workshops mit den Musikern des Ensembles Harmonic Brass statt. Am Abend gaben Hans Zellner, Elisabeth Fessler, Karl-Wilhelm Hultsch, Alexander Steixner und Andreas Binder ein grandioses Konzert in der Jakobikirche. Ein Leckerbissen: der...
