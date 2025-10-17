Oelsnitzer Buchhandlung vor dem Aus: Inhaberin will kämpfen

Oberes Vogtland
Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Eine große Bürger-Aktion gibt ihr Kraft.
Es sind entscheidende Wochen und Monate für die Buchhandlung am Markt in Oelsnitz. Inhaberin Kathrin Jakob sucht eine neue Betreibungsvariante. Findet sich keine, schließt das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026. „Wir sind weder insolvent, noch sind wir in den roten Zahlen. Aber ich schaffe es allein nicht. Und es geht nicht nur mir so“,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.