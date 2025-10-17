Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kathrin Jakob führt seit fast 21 Jahren eine Buchhandlung in Oelsnitz. Sie ist eine zentrale Anlauf- und Kommunikationsstelle in der Innenstadt.
Kathrin Jakob führt seit fast 21 Jahren eine Buchhandlung in Oelsnitz. Sie ist eine zentrale Anlauf- und Kommunikationsstelle in der Innenstadt. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Buchhandlung vor dem Aus: Inhaberin will kämpfen
Von Ronny Hager
Findet sich keine Lösung, ist das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026 zu. Eine von der Buchhändlerin erdachte Variante mit der Stadt scheiterte. Eine große Bürger-Aktion gibt ihr Kraft.

Es sind entscheidende Wochen und Monate für die Buchhandlung am Markt in Oelsnitz. Inhaberin Kathrin Jakob sucht eine neue Betreibungsvariante. Findet sich keine, schließt das Traditionsgeschäft zum 31. März 2026. „Wir sind weder insolvent, noch sind wir in den roten Zahlen. Aber ich schaffe es allein nicht. Und es geht nicht nur mir so“,...
