Oelsnitzer Eisbahn startet in die Saison

Saisonstart für die Oelsnitzer Eisbahn: Die Eisbahn auf dem Gelände des Oelsnitzer Freibades Elstergarten begrüßt ab Freitag wieder große und kleine Kufenflitzer. Die Tore öffnen sich ab 16 Uhr, wie die Stadtwerke Oelsnitz als Betreiber der Eisbahn informieren.