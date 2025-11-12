Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Eröffnung der Eisbahn in Oelsnitz zeigte voriges Jahr ach Rebecca Breest eine Eiskunstlauf-Show.
Zur Eröffnung der Eisbahn in Oelsnitz zeigte voriges Jahr ach Rebecca Breest eine Eiskunstlauf-Show. Bild: C. Schubert
Zur Eröffnung der Eisbahn in Oelsnitz zeigte voriges Jahr ach Rebecca Breest eine Eiskunstlauf-Show.
Zur Eröffnung der Eisbahn in Oelsnitz zeigte voriges Jahr ach Rebecca Breest eine Eiskunstlauf-Show. Bild: C. Schubert
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Eisbahn startet in die Saison
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bahn im Freibad Elstergarten wird am Freitag um 16 Uhr eröffnet. Chemnitzer Eisläufer zeigen spektakuläre Darbietungen.

Saisonstart für die Oelsnitzer Eisbahn: Die Eisbahn auf dem Gelände des Oelsnitzer Freibades Elstergarten begrüßt ab Freitag wieder große und kleine Kufenflitzer. Die Tore öffnen sich ab 16 Uhr, wie die Stadtwerke Oelsnitz als Betreiber der Eisbahn informieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
28.10.2025
4 min.
Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Events: Alle wichtigen Infos zur Plauener Eisbahn auf einen Blick
Ab dem 24. November ist die Eisbahn auf dem Plauener Topfmarkt wieder geöffnet.
Am 24. November, ein Tag vor der Eröffnung des Plauener Weihnachtsmarktes, beginnt auf dem Topfmarkt die zweite Eislaufsaison. Mit neuen Ideen steht der VFC Plauen als Betreiber in den Startlöchern.
Bernd Jubelt
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
13.10.2025
5 min.
Erzgebirge startet in die Eislauf-Saison: Wann und wo die Eisbahnen öffnen – Das kostet der Eintritt
Im Eisstadion Schönheide ist am Sonntag die diesjährige Saison gestartet.
Kufen, Kälte, gute Laune: Im Erzgebirge ist die Eislaufsaison gestartet. In Schönheide fiel am Wochenende der Auftakt, andere Orte ziehen bald nach. Wo kann man in der Region ab wann Schlittschuhlaufen – und was kostet es? Ein Überblick.
Heike Mann
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel