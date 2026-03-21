MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Der Entwurf des Covers ist da. Die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin Jakob freut sich auf den neuen Roman von Bestsellerautorin Kati Naumann. Er spielt in der Teppichstadt Oelsnitz.
Der Entwurf des Covers ist da. Die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin Jakob freut sich auf den neuen Roman von Bestsellerautorin Kati Naumann. Er spielt in der Teppichstadt Oelsnitz. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Die Enthüllung des neuen Hinguckers im Teppichmuseum auf Schloss Voigtsberg: Für den Gobelin wurde eine klimatisierte Spezialvitrine angefertigt.
Die Enthüllung des neuen Hinguckers im Teppichmuseum auf Schloss Voigtsberg: Für den Gobelin wurde eine klimatisierte Spezialvitrine angefertigt. Foto: Christian Schubert/Archiv
Der Sperkenbrunnen auf dem Marktplatz in Oelsnitz soll eine Etappe auf dem Teppichpfad sein.
Der Sperkenbrunnen auf dem Marktplatz in Oelsnitz soll eine Etappe auf dem Teppichpfad sein. Foto: Ronny Hager
Der Entwurf des Covers ist da. Die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin Jakob freut sich auf den neuen Roman von Bestsellerautorin Kati Naumann. Er spielt in der Teppichstadt Oelsnitz.
Der Entwurf des Covers ist da. Die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin Jakob freut sich auf den neuen Roman von Bestsellerautorin Kati Naumann. Er spielt in der Teppichstadt Oelsnitz. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Die Enthüllung des neuen Hinguckers im Teppichmuseum auf Schloss Voigtsberg: Für den Gobelin wurde eine klimatisierte Spezialvitrine angefertigt.
Die Enthüllung des neuen Hinguckers im Teppichmuseum auf Schloss Voigtsberg: Für den Gobelin wurde eine klimatisierte Spezialvitrine angefertigt. Foto: Christian Schubert/Archiv
Der Sperkenbrunnen auf dem Marktplatz in Oelsnitz soll eine Etappe auf dem Teppichpfad sein.
Der Sperkenbrunnen auf dem Marktplatz in Oelsnitz soll eine Etappe auf dem Teppichpfad sein. Foto: Ronny Hager
Oberes Vogtland
Oelsnitzer fiebern Roman über ihre Stadt entgegen
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Der halbe Mond“ heißt ein Roman, den Bestsellerautorin Kati Naumann 2027 veröffentlichen will. Es geht um die Geschichte der Teppichfertigung. Leser, die deswegen nach Oelsnitz kommen, sollen Besonderes vorfinden.

„Der halbe Mond“ - das neue Buch von Bestsellerautorin Kati Naumann wird aktuell auf der Buchmesse in Leipzig beworben. Dabei soll es erst 2027 erscheinen - mit einer Geschichte über die Halbmondteppich-Fertigung in Oelsnitz. „Das Buch ist für unsere Stadt wie ein wunderbares Geschenk“, schwärmt Kathrin Jakob, die Betreiberin der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.03.2026
2 min.
11. Vogtländischer Demenztag in Oelsnitz: Unterstützung für Angehörige
Im Begegnungszentrum Katharinenkirche in Oelsnitz findet der 11. Demenztag statt.
Fachvorträge und Infostände für Angehörige, professionelle Betreuung der Erkrankten: Vogtländischer Demenztag wirft seine Schatten voraus.
Daniela Hommel-Kreißl
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
09.01.2026
4 min.
Lesestoff für kalte Tage: Das sind lokale Bestseller im Vogtland
Buchtipps von Kathrin Jakob: „Zurück ins Leben“, Trilogie über die Plauener Spitzenfabrikation und „Das Haus der Perlen“.
Wenn der Frost knackt, machen es sich die Vogtländer oft im Sessel mit einem guten Buch gemütlich. Gern gelesen werden auch die Werke regionaler Autoren - vom Mundartbuch bis zum Roman. Was die Oelsnitzer Buchhändlerin Kathrin Jakob empfiehlt.
Daniela Hommel-Kreißl
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
Mehr Artikel