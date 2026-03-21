Oelsnitzer fiebern Roman über ihre Stadt entgegen

„Der halbe Mond“ heißt ein Roman, den Bestsellerautorin Kati Naumann 2027 veröffentlichen will. Es geht um die Geschichte der Teppichfertigung. Leser, die deswegen nach Oelsnitz kommen, sollen Besonderes vorfinden.

„Der halbe Mond“ - das neue Buch von Bestsellerautorin Kati Naumann wird aktuell auf der Buchmesse in Leipzig beworben. Dabei soll es erst 2027 erscheinen - mit einer Geschichte über die Halbmondteppich-Fertigung in Oelsnitz. „Das Buch ist für unsere Stadt wie ein wunderbares Geschenk“, schwärmt Kathrin Jakob, die Betreiberin der... „Der halbe Mond“ - das neue Buch von Bestsellerautorin Kati Naumann wird aktuell auf der Buchmesse in Leipzig beworben. Dabei soll es erst 2027 erscheinen - mit einer Geschichte über die Halbmondteppich-Fertigung in Oelsnitz. „Das Buch ist für unsere Stadt wie ein wunderbares Geschenk“, schwärmt Kathrin Jakob, die Betreiberin der...