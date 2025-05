Oelsnitzer Freibad öffnet mit 21 Grad Wassertemperatur

Als erstes Freibad im Vogtland ist das Oelsnitzer Freibad Elstergarten am Freitag in die Saison gestartet.

Größer könnten die Gegensätze in diesen Tagen kaum sein: An einem Tag mit Beinahe-Bodenfrost am Morgen hat in Oelsnitz die Freibad-Saison begonnen. Kühle 12 Grad Außentemperatur zeigte das Thermometer, als sich gegen 13 Uhr das große Holztor am Elstergarten öffnete. Erster Badegast vor Ort war wie immer Reiner Stöhr. Ein bisschen wunderte...